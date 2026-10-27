Силы обороны поразили склады боеприпасов и технику оккупантов в Луганской и Донецкой областях — Генштаб

27 октября, 16:03
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Генштаб ВСУ сообщил о поражении складов боеприпасов и техники оккупантов в Луганской и Донецкой областях (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Генштаб ВСУ сообщил о поражении складов боеприпасов и техники оккупантов в Луганской и Донецкой областях (Фото: Exilenova+ / Telegram)

26 октября и в ночь на вторник, 27 октября, украинские военные поразили два склада боеприпасов российской армии на оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Склады боеприпасов располагались вблизи Дьяково в Луганской области и Огородного в Донецкой области. По словам военных, их уничтожение снижает огневые возможности оккупантов на фронте.

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В Луганской области Силы обороны также атаковали склады, где россияне хранили материально-технические средства. Они находились в Луганске, Антраците и вблизи Тимоново. В Генштабе пояснили, что такие удары затрудняют снабжение российских подразделений.

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Кроме того, под удар попали скопления вражеской техники возле Красногоровки в Донецкой области, а также места сосредоточения оккупантов возле Лагидного и Антрацита в Луганской области и вблизи Новопетровки в Запорожской области.

Удары по оккупированной части Луганской области — что известно

В ночь на 27 октября оккупированная часть Луганской области в течение нескольких часов подвергалась атакам беспилотников. Как сообщил телеграм-канал Exilenova+, в Луганске прогремела серия взрывов, а в Хрустальном, вероятно, был поражен склад боеприпасов: вторичная детонация продолжалась около часа.

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Это уже не первая подобная атака за неделю. 21 октября беспилотник попал в бывшее здание Укртелекома в Луганске, где сейчас работают подконтрольный оккупантам оператор Лугаком и так называемый Центр телекоммуникационных услуг. А в ночь на 23 октября после серии взрывов в части города пропали связь и электричество.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Донецкая область Луганская область Генеральный штаб Война России против Украины Временно оккупированные территории

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