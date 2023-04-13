Точный удар ВСУ. Генштаб показал момент поражения российской станции Житель — видео
ВСУ ударили по российской станции Житель (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Донецком направлении операторы Сил специальных операций ВСУ вместе с другими подразделениями обнаружили позицию российской автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж Житель.
Об этом сообщил Генштаб в четверг, 13 апреля.
Станция находилась достаточно далеко за линией столкновения.
«Координаты оперативно передали собратьям одного из ракетно-артиллерийских подразделений, прекрасно знающих свою работу», — говорится в сообщении.
На видео момент точного поражения станции.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали более 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 180 тысяч военных.