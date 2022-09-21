ВСУ поразили колонну вражеской техники у переправы в Новой Каховке и помешали ремонтным работам на мосту 21 сентября, 04:24 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ в понедельник, 20 сентября, в Новой Каховке остановили ремонтные работы на мосту. Кроме того, была поражена колонна военной техники врага, готовившаяся к переправке через Днепр.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Авиация ВСУ отработала семь ударов по врагу. В небе над Чаривным, на Херсонщине, уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки, на Николаевщине - пресечена попытка воздушной разведки оккупантов - сбиты два беспилотника Орлан-10.

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Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки. Также в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

Потери врага: 151 военный и более 40 единиц техники. В частности: семь танков и 19 единиц автобронетехники, четыре гаубицы, в том числе самоходные Мста-С и обычные Мста-Б, две самоходные гаубицы Акация, четыре самоходных артустановки.

«Доведущие данные предварительных поражений свидетельствуют, что уничтожены еще 62 рашиста, пять бронированных машин, подтверждено поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7-й десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке», — добавили в Командовании.

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