ВСУ поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне — ОК Юг 25 сентября, 03:42 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 24 сентября, украинская авиация и артиллерия атаковала российских оккупантов на южнобукском направлении. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Пилоты отработали пять ударов по двум системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах и трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславском районе.

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Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 задач, в том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы.

Кроме этого, ВСУ ослабили вражескую армию на три пункта управления вдоль линии фронта, а также поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне и подавили один из опорных пунктов противника в районе Брода Давида. Кроме того, были уничтожены три склада вражеских боеприпасов в Баштанском, Херсонском и Бериславском районах.

За сутки российские оккупанты потеряли:

57 военных;

2 гаубицы Мста-Б и еще одну 122-ех мм;

самоходная артустановка Гвоздика и самоходная гаубица Акация;

реактивную систему залпового огня Град;

2 командно-штабные машины;

19 единиц другой автобронетехники.

Отмечается, что враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Два разведчика типа Орлан-10 были уничтожены в Бериславском районе Херсонской области и в Баштанском районе Николаевской области. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе Шахид-136.

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