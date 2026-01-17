Радиолокационная станция Небо-У поражена в районе Евпатории, а зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 — в районе Хуторка (Фото: Генеральний штаб ЗСУ via Telegram)

В оккупированном Крыму Силы обороны поразили средства ПВО оккупантов, а на оккупированных территориях возле Донецка — склад российских беспилотников.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

В сообщении уточняется, что в районе Евпатории поражена радиолокационная станция Небо-У, а в районе Хуторка — зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

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В районе Донецка поражено «место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов».

Масштабы ущерба уточняются, добавили в Генштабе.

8 января в Генштабе сообщили, что в оккупированном Крыму в районе Гвардейского Силы обороны поразили эшелон с горюче-смазочными материалами, применив ударные беспилотники FP-2.