Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции, склады боеприпасов и дронов, а также сосредоточение живой силы россиян на временно оккупированных территориях и в России.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 15 апреля.

В Генштабе уточнили, что украинские военные поразили РЛС 96Л6 из состава ЗРК С-400 в Красногорском (ВОТ Запорожской области), а также РЛС Небо-СВУ в Гвардейском (ВОТ Крыма).

Реклама

Силы обороны также ударили по складу боеприпасов в районе Терпенья (ТОТ Запорожской области).

В районе Горного (ВОТ Донецкой области) ВСУ поразили склад БпЛА, в районе Мариуполя — цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного — склады материально-технических средств оккупантов.

По сосредоточениям живой силы противника украинские воины били в районах населенных пунктов Ивановский и Волфинский Курской области РФ, а также Красногорское Запорожской области, Березовое — Днепропетровской, Родинское — Донецкой области и Олешки Херсонской области.

Генштаб добавил, что потери РФ и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

14 апреля Генштаб заявил о поражении РЛС Небо-У в оккупированном Крыму и ЗРК Тор на ВОТ Луганской области.

Генштаб также сообщил, что Силы обороны нанесли удар ракетами SCALP по месту хранения ударных БпЛА россиян в районе аэропорта Донецк.