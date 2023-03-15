ВСУ поразили пункт управления и радиолокационные станции РФ — Генштаб 15 марта, 19:05 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Вооруженные силы Украины поразили пункт управления, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, в эти сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Из-за неспособности преодолеть Силы обороны Украины, РФ применяет тактику террора, осуществляет обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.

За сутки противник нанес три ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 26 авиационных ударов и совершил более 23 обстрелов из РСЗО.

РФ не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области и Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное и Колодязное на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Спорное. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск и Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка — Луганской, а также Колодязи, Северск, Спирное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Победа, Угледар, Времивика, Великая Новоселка и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Токаревка, Антоновка и сам город Херсон.