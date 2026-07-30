Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ в РФ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез и полигон россиян в Запорожской области

30 июля, 12:03
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Силы обороны атаковали российский полигон на оккупированной территории (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Силы обороны атаковали российский полигон на оккупированной территории (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

29 июля Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез в Перми (Пермский край РФ). Зафиксировано попадание, повлекшее за собой пожар на территории предприятия, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Лукойл-Пермнефтеоргсинтез — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Мощность предприятия составляет около 13 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, битумы, смазочные материалы и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил России.

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Кроме того, украинские бойцы нанесли удар по полигону Приморский Посад на оккупированной территории Запорожской области.

30 июля в российском городе Сарапул (Удмуртская Республика) беспилотники атаковали логистический комплекс Wildberries, возник пожар.

29 июля российская Пермь подверглась атаке беспилотников. Минобороны страны-агрессора заявило о «перехвате» ночью 295 украинских БПЛА над 11 российскими регионами и Крымом.

В Сети писали, что в ночь на 29 июля и утром того же дня дроны атаковали Рязань, где Загорелись склад российского маркетплейса Wildberries и местный НПЗ. Позже Генштаб ВСУ подтвердил поражение одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — Рязанского — и сообщил об ударе по базе скоростных катеров Черноморского флота РФ в Крыму.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   НПЗ Полигон Генштаб ВСУ удары по территории РФ

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