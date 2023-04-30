Отразили 58 атак. ВСУ за сутки поразили два российских средства ПВО и склады горюче-смазочных материалов — Генштаб 30 апреля, 07:28 Силы обороны Украины (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные за последние сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, два склады горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника. За прошедшие сутки было отбито 58 вражеских атак.

Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ.



Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава. Также военные Вооруженных сил сбили два вражеских БпЛА типа Shahed, один разведывательный Орлан-10 и еще один дрон неустановленного типа.

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Российская оккупационная армия минувших суток противник нанес семь ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на направлениях фронта

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий — Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Галагановке и Леоновке; совершил минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Камянка, Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиману Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское Луганской области и Новосадово, Торское, Белогоровка, Верхнекамянское и Раздолевка — Донецкой.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Армия РФ вела безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали ряд населённых пунктов.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Карловку, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Парасковеевка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Великую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времовку, Новоселку, Новополь, Зеленое Поле, Херсон и другие населенные пункты.