В ночь на 10 ноября украинские военные нанесли удар по 123-му авиаремонтному заводу в городе Старая Русса Новгородской области, где ремонтируют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 .

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

На территории завода прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар. Масштабы ущерба в настоящее время уточняются. Однако, как отметили в Генштабе, главное уже понятно: такие удары означают, что российские транспортные и специальные самолеты будут дольше простаивать на земле, а восстанавливать их станет все труднее.

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123-й авиаремонтный завод располагает собственной взлетно-посадочной полосой, поэтому тяжелые самолеты садятся прямо на его территории. Генштаб сообщил, что там ремонтируют, модернизируют и обслуживают военно-транспортную авиацию, с помощью которой армия РФ перебрасывает войска и грузы, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

«Чтобы российский самолет сбросил бомбу, а ракета нашла цель, противник должен координировать эти действия — вести разведку целей, обнаруживать и сопровождать самолеты и крылатые ракеты на расстояниях в сотни километров. Эту задачу, в частности, выполняют А-50 — „летающие радары“ РФ», — говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба, один такой самолет стоит около $350 млн. В РФ осталось лишь несколько таких самолетов в исправном состоянии, поэтому «каждый борт на вес золота».

Ранее Силы обороны уже наносили удар по этому предприятию. В марте 2026 года был поврежден самолет А-50, который находился на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации.