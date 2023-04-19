Этическая простота и роль случайностей. Журналист Павел Казарин, который пошел защищать Украину, — о том, что его белее всего впечатлило на фронте 19 апреля, 06:44 NV Премиум Среди вещей, которые впечатлили Павла Казарина на фронте, — понимание того, что эта война надолго (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Павел Казарин, журналист и ведущий Radio NV, а сейчас — солдат ВСУ, называет вещи, которые произвели на него наибольшее впечатление за время полномасштабного российского вторжения

1 Очередь в военкомат на второй день войны. В ней стояли сотни людей. Старые и молодые. Ребята и девушки. С опытом и без. Служба в армии в тот момент выглядела привилегией, а не обязанностью.



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2 «Свежая кровь» с гражданскими компетенциями, влившаяся в армию. Люди, которым никто не успел объяснить, что «так нельзя», внезапно стали создавать вещи и процессы из категории «а что, так можно было?»





