Украинские защитники предприняли попытку отбить некоторые позиции на Запорожском направлении — Силы обороны 20 марта, 15:12 На Запорожском направлении произошел бой (Фото:Генштаб)

Украинские военные на днях предприняли попытку отбить некоторые позиции на Запорожском направлении, в результате чего в воскресенье, 19 марта, оккупанты пошли в бой, но получили отпор.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, войска РФ пошли неприсущим им способом, использовали большое количество техники и 50 человек личного состава. Однако оккупанты получили отпор и отступили.

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Дмитрашковский отметил, что на этом направлении позавчера украинские подразделения предприняли попытку отбить некоторые позиции, чтобы занять более выгодное положение для будущего контрнаступления.

«Враг, понимая это, а также понимая, что там у нас серьезные группировки войск, решил провести так называемую разведку боем», — добавил он.



По его данным, в этом бою были уничтожены три БМП и поврежден танк. Также войска РФ понесли существенные потери в живой силе.

Ранее в британской разведке отметили, что провозглашение Мелитополя «столицей» Запорожской области является признанием оккупантов неспособности россиян захватить основные цели.