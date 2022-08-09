ВСУ получили турецкие бронетранспортеры Kirpi: ожидается поставка еще 150 машин

9 августа, 13:36
ВСУ получили турецкие бронемашины Kirpi (Фото:Кадр видео Оперативная группировка войск Каховка)

ВСУ получили турецкие бронемашины Kirpi (Фото:Кадр видео Оперативная группировка войск Каховка)

Вооруженные силы Украины получили первую партию новых турецких бронетранспортеров Kirpi.

Видео с бронемашинами опубликовано на странице Оперативной группировки войск Каховка в Facebook.

«Наших воинов поддерживают иностранные партнеры. Весь мир желает, чтобы Украина одержала победу над злейшим врагом. Вооруженным Силам Украины передали новые турецкие бронетранспортеры BMC Kirpi», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=747256876499532

Ожидается прибытие в Украину еще 150 турецких бронемашин.

Бронетранспортер Kirpi производится турецкой компанией BMC. Бронированный корпус машины обеспечивает защиту от бронебойных снарядов и осколков артиллерийских снарядов.

Читайте также:
Куплен земельный участок. Турция построит завод по производству Байрактаров в Украине

Kirpi оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. Он имеет пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека.

Автомобиль может быть вооружен 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, а также доступен с дистанционно управляемыми станциями оружия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Турция Вооруженные Силы Украины (ВСУ) БТР Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ракета «Кинжал» на борту МиГ-31 (Фото:СС)
Оружие пропаганды /
Что нужно знать о гиперзвуковых ракетах оккупантов Кинжал
9 августа, 12:00
Инновации
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Инвестировать станет сложнее

Думаю, уже можно говорить о том, что инвестиционный мир начал новый и, возможно, не самый легкий этап в своей многовековой истории

9 августа, 12:00
Мнения
Запуск миссии Артемида-1 изначально планировали еще на 2018 год. Различные финансовые, технические и бюрократические проблемы затормозили лунную программу (Фото:NASA)
История на наших глазах /
В NASA наконец определились с датой запуска Лунной миссии — вот, чего нам стоит ожидать
9 августа, 08:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X