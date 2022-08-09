ВСУ получили турецкие бронетранспортеры Kirpi: ожидается поставка еще 150 машин 9 августа, 13:36 ВСУ получили турецкие бронемашины Kirpi (Фото:Кадр видео Оперативная группировка войск Каховка)

Вооруженные силы Украины получили первую партию новых турецких бронетранспортеров Kirpi.



Видео с бронемашинами опубликовано на странице Оперативной группировки войск Каховка в Facebook.

«Наших воинов поддерживают иностранные партнеры. Весь мир желает, чтобы Украина одержала победу над злейшим врагом. Вооруженным Силам Украины передали новые турецкие бронетранспортеры BMC Kirpi», — говорится в подписи к ролику.

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Ожидается прибытие в Украину еще 150 турецких бронемашин.

Бронетранспортер Kirpi производится турецкой компанией BMC. Бронированный корпус машины обеспечивает защиту от бронебойных снарядов и осколков артиллерийских снарядов.



Kirpi оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. Он имеет пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека.



Автомобиль может быть вооружен 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, а также доступен с дистанционно управляемыми станциями оружия.



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