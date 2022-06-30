ВСУ приняли на вооружение новую технику

30 июня, 00:52
Новые подвижные пункты управления на вооружении ВСУ (Фото:Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook)

Новые подвижные пункты управления на вооружении ВСУ (Фото:Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook)

Вооруженные Силы Украины приняли на вооружение новый образец техники подвижных пунктов управления — штабную машину со съемными модулями. Об этом сообщает Главный командный центр ВСУ в среду, 29 июня, в Facebook.

«Принято на вооружение ВСУ новейший образец техники подвижных пунктов управления — машину штабную с прицепом штабным МШ-ПШ со съемными модулями», — сказано в сообщении.

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Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook
Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook
Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook
Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook
Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook
Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook
Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook
Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook

Производством МШ-ПШ занимается украинское предприятие.

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Как сообщает АрміяInform, техника предназначена для обеспечения работы и отдыха оперативного состава пунктов управления при отсутствии или повреждении развитой инфраструктуры жизнеобеспечения в круглосуточном режиме, вне зависимости от времени года, для повышения оперативности и непрерывного управления войсками.

ВСУ за два дня уничтожили по меньшей мере пять складов с боеприпасами в Луганской области

https://www.youtube.com/embed/Gm9uvHk9VWE
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Украинская армия Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

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