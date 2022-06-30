ВСУ приняли на вооружение новую технику 30 июня, 00:52 Новые подвижные пункты управления на вооружении ВСУ (Фото:Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook)

Вооруженные Силы Украины приняли на вооружение новый образец техники подвижных пунктов управления — штабную машину со съемными модулями. Об этом сообщает Главный командный центр ВСУ в среду, 29 июня, в Facebook.

«Принято на вооружение ВСУ новейший образец техники подвижных пунктов управления — машину штабную с прицепом штабным МШ-ПШ со съемными модулями», — сказано в сообщении.



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Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook

Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook

Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook

Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook

Производством МШ-ПШ занимается украинское предприятие.

Как сообщает АрміяInform, техника предназначена для обеспечения работы и отдыха оперативного состава пунктов управления при отсутствии или повреждении развитой инфраструктуры жизнеобеспечения в круглосуточном режиме, вне зависимости от времени года, для повышения оперативности и непрерывного управления войсками.

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