ВСУ приняли на вооружение новую технику
Новые подвижные пункты управления на вооружении ВСУ (Фото:Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook)
Вооруженные Силы Украины приняли на вооружение новый образец техники подвижных пунктов управления — штабную машину со съемными модулями. Об этом сообщает Главный командный центр ВСУ в среду, 29 июня, в Facebook.
«Принято на вооружение ВСУ новейший образец техники подвижных пунктов управления — машину штабную с прицепом штабным МШ-ПШ со съемными модулями», — сказано в сообщении.
Производством МШ-ПШ занимается украинское предприятие.
Как сообщает АрміяInform, техника предназначена для обеспечения работы и отдыха оперативного состава пунктов управления при отсутствии или повреждении развитой инфраструктуры жизнеобеспечения в круглосуточном режиме, вне зависимости от времени года, для повышения оперативности и непрерывного управления войсками.
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