Укроборонпром отправил ВСУ новые партии танковых и артиллерийских снарядов 11 апреля, 13:57 Снаряды для ВСУ, произведенные на мощностях за границей по украинской технологии (Фото:Укроборонпром/Facebook)

Укроборонпром отправил ВСУ новые партии танковых и артиллерийских боеприпасов, которые были произведены за границей по украинской технологии.

Как сообщили в пресс-службе оборонного концерна в Facebook, были отгружены партии танкового 125-мм снаряда и 122-мм боеприпасы для артиллерии.

«Оба снаряда мы производим совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением наших специалистов», — добавили в компании.

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Фото: Укроборонпром

Ранее сообщалось, что Укроборонпром вместе со страной НАТО наладил производство артиллерийских 122-мм снарядов за границей. Одну партию уже отгрузили для ВСУ.

Снаряд калибра 122 мм украинская артиллерия использует при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения — 15 400 метров) и САУ 2С1 Гвоздика (15 200 метров).

Кроме снарядов, концерн работает над беспилотником дальностью 1000 км. Разработанная модель частично состоит из деталей иностранного производства, но разработку программного обеспечения, сбора и технического обслуживания дронов проводят украинские специалисты.



