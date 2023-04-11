Укроборонпром отправил ВСУ новые партии танковых и артиллерийских снарядов

11 апреля, 13:57
Поделиться:
Снаряды для ВСУ, произведенные на мощностях за границей по украинской технологии (Фото:Укроборонпром/Facebook)

Снаряды для ВСУ, произведенные на мощностях за границей по украинской технологии (Фото:Укроборонпром/Facebook)

Укроборонпром отправил ВСУ новые партии танковых и артиллерийских боеприпасов, которые были произведены за границей по украинской технологии.

Как сообщили в пресс-службе оборонного концерна в Facebook, были отгружены партии танкового 125-мм снаряда и 122-мм боеприпасы для артиллерии.

«Оба снаряда мы производим совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением наших специалистов», — добавили в компании.

Видео дня

Укроборонпром
Фото: Укроборонпром

Ранее сообщалось, что Укроборонпром вместе со страной НАТО наладил производство артиллерийских 122-мм снарядов за границей. Одну партию уже отгрузили для ВСУ.

Снаряд калибра 122 мм украинская артиллерия использует при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения — 15 400 метров) и САУ 2С1 Гвоздика (15 200 метров).

Кроме снарядов, концерн работает над беспилотником дальностью 1000 км. Разработанная модель частично состоит из деталей иностранного производства, но разработку программного обеспечения, сбора и технического обслуживания дронов проводят украинские специалисты.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Укроборонпром Боеприпасы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X