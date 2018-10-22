ВСУ получили новую партию РСЗО Ураган - видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган.

Об этом у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Это - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных. За 20 секунд Ураган может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км", - отметил глава государства.