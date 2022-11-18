ВСУ получили достаточное количество зимней формы — Маляр 18 ноября, 07:09 ВСУ (Фото:BBC)

За последнюю неделю Минобороны передало ВСУ более 57 тысяч пар зимней обуви, 11 тысяч бронежилетов и более 8 тысяч шлемов. Это достаточно, чтобы обеспечить нужды военных.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины.



По ее словам, за неделю принято на учет более 63 тысяч зимних курток, почти 60 тысяч зимних штанов, более 135 тысяч зимних шапок; а также более 20 тысяч курток костюма-утеплителя, 81 тысяч комплектов нательного демисезонного и зимнего белья.

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"Минобороны уже передало в ВСУ достаточно зимней формы, чтобы обеспечить потребности", - сказала она.

В то же время Маляр отметила, что где-то еще есть нюансы, связанные с логистикой на уровне подразделений, но эти вопросы решаются.

Кроме того, добавила она, резерв по средствам индивидуальной бронезащиты удерживается на уровне более 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов.