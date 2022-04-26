Оружие победы. Как помощь запада даст Украине возможность «перемолоть» наступление россиян — военный обозреватель 26 апреля, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Железный британец: Вскоре украинская армия получит от Лондона самоходные артустановки AS-90, которые називают одними из лучших в мире (Фото:Alamy / Reuters)

Как новые образцы оружия из стран НАТО усилят ВСУ, рассказал Юрий Карин, координатор группы Информсопротивление.

Крупные орудия калибром 155 мм и другое тяжелое вооружение — вот что начинает получать Украина. И эта техника будет идти в промышленных масштабах. Чем подобные артсистемы превосходят аналоги, которыми сейчас вооружены ВСУ и армия врага, НВ рассказал подполковник запаса Юрий Карин, координатор группы «Информационное сопротивление».

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— Сейчас западные партнеры начали передавать Украине много 155 мм артиллерии — не самоходной, а обычной, прицепной. Почему такой калибр?

— 155 мм является распространенным для артиллерии натовским калибром [советский аналог — 152 мм ]. И это важная тенденция, что Украине передают уже натовское оружие, а не ищут советское на складах, потому что такое стоит на вооружении ВСУ.

Оружие времен СССР еще используют страны бывшего Варшавского договора, которые и поныне зависят от России и подвергаются ее давлению и шантажу. И, откровенно говоря, весьма неохотно (именно из-за давления оккупантов) соглашаются выделять нам военную помощь.

А предоставление новых артсистем и обучение украинских военных воевать ими ускоряет как темпы поставок, так и введение новосозданных подразделений на линию фронта.

Также это задел на будущее для перехода Украины на вооружение ведущих стран Запада. В Украине тоже в последние годы ведется работа по созданию отечественных 155 мм снарядов, а в 2018 году презентовали САУ «Богдана» с натовским калибром 155 мм.

Безусловно, изменится и отношение военных НАТО к ВСУ как к армии, способной быстро перейти и научиться пользоваться оружием стран Альянса. Главное, чтобы нам передавали в достаточном количестве артсистемы и боеприпасы нужного калибра в соответствии с интенсивностью боевых действий.

— Чем западная артиллерия отличается от советско-российских образцов? Чем она лучше?

— Очень показательна истерика российской пропаганды по поводу передачи Украине современных западных артсистем. Ведь они высокоточны, скорострельны и в значительной степени превосходят советскую артиллерию по дальности стрельбы. Последний фактор позволит вести огонь по врагу за пределами зоны его поражения. Например, дальность стрельбы 155-мм британской гаубицы М777 на 5 км больше, чем у советско-российского аналога — 152-мм гаубицы Мста-Б: 30 км против 24,7 км.

Не менее важно и то, что вместе с артиллерией нам поступят и контрбатарейные радары, позволяющие точно определять координаты вражеской артиллерии. Плюс к этому натовская артиллерия имеет цифровые системы управления огнем, которые точно рассчитывают координаты цели и программируют высокоточные снаряды с GPS-наведением.

Поэтому несложно представить успехи ВСУ с таким оружием, если наши военные даже сейчас прицельно бьют по врагу, пользуясь советскими образцами с современными средствами наведения.

Значительное усиление: Военный обозреватель Юрий Карин говорит, что поставки западных орудий помогут сдержать российское наступление / Фото: DR

— Украина, похоже, может рассчитывать примерно на 300 обычных 155 мм орудий, полученных от Запада. Это много или мало для фронта?

— Украине сейчас нужно больше артиллерии и бронетехники от западных партнеров для максимального истощения наступательной способности российской армии. И будет очень хорошо, если помощь запада в виде таких систем будет набирать обороты. Вдохновляет, что едва ли не каждый день анонсируются новые поставки.

Это количество усилит и улучшит наши позиции на ключевых направлениях. Но сказать, что этого абсолютно достаточно, мы не можем: на днях россияне озвучили свои далекоидущие планы по захвату южной Украины. Именно военная помощь наших партнеров сделает их невыполнимыми.

— Страны запада дают еще и много снарядов, — только американцы анонсировали передачу 144 тыс. единиц. Этого достаточно?

— Действительно, американцы в одном из пакетов помощи озвучили цифру в 144 тыс. снарядов к гаубицам. По словам спикера Пентагона Джона Кирби, этого достаточно, чтобы обеспечить артиллерией пять украинских батальонов для возможного применения на Донбассе [с современными орудиями каждый батальон сможет прикрыть 40 км фронта ]. Но после этого уже анонсировался следующий пакет помощи. Другие страны также передают артиллерию и снаряды.

Много или мало нам дают боеприпасов? Говорить об этом некорректно. Поставки вооружения и боеприпасов должны поступать регулярно. Ведь пока мы сталкиваемся со стратегией врага, направленной на истощение. Невозможно удерживать оборону длительное время, если есть дефицит снарядов для артиллерии. Противник будет продвигаться там, где по нему не будут постоянно работать орудия.

Подарок из Штатов: Американцы будут поставлять 155-мм управляемые активно-реактивные снаряды M982 Excalibur, бьющие на вдвое большее расстояние, чем обычные / Фото: US Marine Corps photo by Cpl. Andre Dakis / Alamy / Reuters

— Украине обещают и управляемые снаряды. Как можно их использовать?

— Управляемые снаряды Украине дает, например, Канада в комплекте с британскими 155-мм гаубицами М777. Речь идет о современных высокоточных M982 Excalibur, поражающих цель на расстоянии до 60 км. Как мне объясняли специалисты, программируемая система наведения позволяет настроить снаряд на определенное географическое место, чтобы точно попадать в приоритетные цели одиночными выстрелами, не расходуя десятки обычных боеприпасов.

— Также Украина получит 155-мм самоходные гаубицы (САУ), — например, 16 словацких Zuzana и несколько десятков британских AS-90. Долго ли учиться использовать эти системы?

— САУ очень нужны ВСУ, поскольку благодаря высокой мобильности, проходимости и защищенности, они способны обеспечивать непрерывную огневую поддержку войскам. Сразу несколько стран анонсировали передачу Украине именно САУ.

К примеру, Британия предоставит Украине относительно новые самоходные гаубицы AS-90 с дальностью стрельбы до 30 км и боеприпасы к ним. И что не менее важно, украинские военные в короткие сроки уже учатся использовать и обслуживать их перед отправкой на фронт. То есть мы уже скоро будем иметь в ВСУ инструкторов, которые будут обучать своих подчиненных или артиллеристов других подразделений.

Все САУ, которые будут предоставляться Украине, имеют современные системы управления огнем и оцениваются как значительно более эффективные, чем те образцы, которые есть в российской армии.

— Речь идет уже и о поставках западных танков. Но надо научить наших танкистов ими пользоваться?

— Польша и Словения должны передать Украине большое количество еще советских танков Т-72 [принятые на вооружение в 1973 году ]. Хотя они и модернизированы, но знакомы для украинских военных. В Украине Т-72 в начале российской агрессии было около 200. Российская армия при вторжении в Украину также массово использует Т-72 как в современной версии, так и советские.

Если говорить о западных танках натовского образца, то есть две важные вещи. Первое — за довольно короткое время мы начали хорошо использовать западные противотанковые средства и ПЗРК [переносные зенитно-ракетные комплексы], а теперь уже и орудия 155 мм. Второе — у нас много опытных танкистов, которые принимали участие в военных учениях с западными партнерами. Они видели, как эта техника работает. Поэтому можно сказать, что обучение украинских танкистов под натовские танки — это вопрос недель, не месяцев.

— Что еще нам нужно? Если будет анонсирован США ленд-лиз, что мы можем просить?

— В отличие от предыдущих поставок, программа ленд-лиза не фиксирует конкретные типы и виды вооружения. В то же время определяются рамочные условия поставки, которые будут применяться к широкому перечню техники.

Барьер от поставок противотанкового оружия и ПЗРК до тяжелой бронетехники и артиллерии уже преодолен. Теперь же будут оцениваться потребности в тех или иных видах оружия, необходимых Украине для победы. Но это не только оружие. Речь идет также о продовольствии, топливе, медицине. Лэнд-лиз будет означать и систематичность военной и другой помощи Украине.

— Каковы сейчас преимущества россиян и в чем сильнее ВСУ?

— Наше преимущество в том, что на нашей стороне весь цивилизованный мир: Украину уже не оставят один на один в войне против России. Наши преимущества в том, что мы обороняемся на своей территории, лучше знаем местность. Особенно это касается Донбасса, где украинская армия укрепляла позиции в течение восьми лет.

Россия же как всегда будет брать навалом, жестокостью и нанесением максимальных разрушений гражданской инфраструктуре путем ракетных ударов. Они без сожаления будут бросать на верную смерть немотивированное камуфлированное поголовье ВС РФ и «мобиков» с оккупированных территорий — пока у них не закончатся ресурсы или кто-нибудь навеки не успокоит осатанелого бункерного дедугана.

— Сколько ВСУ нужно тяжелой техники для наступления — несколько сотен единиц?

— Да. Но только ресурсов недостаточно для победы. На данном этапе дается оружие, скорее, для обороны. Для совершения контрнаступательных действий нам понадобится несколько иное оружие, более мобильное — танки, САУ, бронированные авто для личного состава, ПВО. Точное количество зависит от того, как во время нашего наступления сможет построить оборону враг, как он сможет укрепиться, будут ли регулярные войска или мобилизованные.

— Нынешняя война — она о ресурсах: у кого они закончатся, тот и проиграет?

— Россияне могут мобилизовать и вооружить хоть миллион человек. Но это будут орды с стрелковым оружием без всякого единства. Армия России в основном воюет старыми образцами оружия, что постоянно подтверждается на фото уничтоженной техники. Им перекрыт доступ к западным комплектующим, поэтому российский ОПК [оборонно-промышленный комплекс ] в ближайшее время будет занят ремонтом поврежденной техники. О производстве новой речь уже не идет.

Мы же в это время будем формировать новые подразделения, которые будут вооружаться западными образцами. И надеюсь, победим.

Но до этой победы еще предстоит пройти сложный путь.

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