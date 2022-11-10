ВСУ полностью освободили Николаевскую область от оккупантов — нардеп

10 ноября, 17:02
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ВСУ проводят зачистку в городе Снигиревка (Фото:Суспільне Николаев)

ВСУ проводят зачистку в городе Снигиревка (Фото:Суспільне Николаев)

ВСУ в четверг, 10 октября, полностью освободили Николаевскую область от российских оккупационных войск.

Об этом сообщил секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко в Facebook.

Костенко отметил, что ВСУ проводят зачистку в городе Снигиревка Николаевской области.

Видео дня

«Это последний город, который удерживали россияне в Николаевской области. Поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена», — сказал он в видеообращении.

Костенко добавил, что украинские силы продолжают освобождать временно оккупированные города и села Херсонской области.

https://www.facebook.com/100038387453780/videos/1097630174246485/
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Снигиревка находилась под контролем российских захватчиков с марта 2022 года. Для удержания города ВС РФ стянули туда значительные силы и укрепили оборону фортификационными сооружениями.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на Херсонском направлении ВСУ за сутки взяли под контроль 12 населенных пунктов.

Кроме Снигиревки ВСУ деоккупировали Павловку, Евгеньевку, Бобровый Угол, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

https://www.youtube.com/embed/eQJHvGZFc2U
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Николаевская область деоккупация наступление ВСУ

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