В Харьковской области полностью освободили Боровскую громаду: туда вернулась полиция 6 октября, 11:14 Боровская громада освобождена от оккупантов (Фото:Владимир Тимошко/facebook.com)

Боровская громада Изюмского района в Харьковской области полностью освобождена от оккупантов. Там возобновила работу полиция.



Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Полицейские сейчас реагируют на заявления об уголовных преступлениях и преступлениях оккупантов, сообщения о взрывоопасных предметах, проводят зачистку деоккупированной территории для выявления граждан, причастных к коллаборационной деятельности.

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Боровская громада была полностью оккупирована с 14 апреля.

3 октября ВСУ освободили центр громады — поселок Боровая.