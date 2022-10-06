В Харьковской области полностью освободили Боровскую громаду: туда вернулась полиция

6 октября, 11:14
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Боровская громада освобождена от оккупантов (Фото:Владимир Тимошко/facebook.com)

Боровская громада освобождена от оккупантов (Фото:Владимир Тимошко/facebook.com)

Боровская громада Изюмского района в Харьковской области полностью освобождена от оккупантов. Там возобновила работу полиция.

Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Полицейские сейчас реагируют на заявления об уголовных преступлениях и преступлениях оккупантов, сообщения о взрывоопасных предметах, проводят зачистку деоккупированной территории для выявления граждан, причастных к коллаборационной деятельности.

Видео дня

https://www.facebook.com/v.timoshko/posts/2699505426846597

Боровская громада была полностью оккупирована с 14 апреля.

3 октября ВСУ освободили центр громады — поселок Боровая.

https://www.youtube.com/watch?v=wpf5y09grrU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Полиция Война России против Украины

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