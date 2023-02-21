ВСУ демонстрируют «очень нужную результативность» в уничтожении оккупантов — Зеленский 21 февраля, 01:21 ВСУ (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

ВСУ продолжают наносить российским оккупантам мощные потери по всей линии фронта. Президент Владимир Зеленский поблагодарил отдельные бригады за службу.

Об этом он сказал во время видеообращения.

«Хочу сегодня отметить — как уже традиционно — наших героев на передовой. Тех, кто ежедневно демонстрирует чрезвычайную храбрость, невероятную устойчивость и очень нужную Украине результативность в уничтожении врага», — отметил глава государства.

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В частности, Зеленский поблагодарил десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, пехотинцев 72-й и 110-й отдельных механизированных бригад, подразделений и сил поддержки этих бригад, пушкарей 55-й отдельной артиллерийской бригады за отвагу и точность.

«А еще 128 отдельная горно-штурмовая бригада и 1-й артиллерийский дивизион 44-й отдельной артиллерийской бригады. Спасибо вам, ребята, за достойный ответ врагу на атаки против нашего Запорожья!» — сказал президент.

Кроме этого, он отметил 66-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду за то, что не только наносят врагу существенные потери в Луганской области, но и дают веру движение к освобождению нашей земли.

«Слава всем, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто помогает! Светлая память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за свободу для Украины! Слава Украине!», — добавил президент.