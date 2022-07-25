ВСУ показали видео уничтоженной российской батареи С-300 25 июля, 01:58 ЗРК С-300 российских оккупантов (Фото:Кадр из видео страницы Оперативное командование Юг/Facebook)

Оперативное командование Юг опубликовало видео последствий украинского удара по российскому зенитно-ракетному комплексу С-300.

«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского», — сообщили в командовании.

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24 июля ВСУ в ответ на новый обстрел оккупантами Николаева уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского Херсонской области.

Также в ОК Юг добавили, что под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что «существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск».



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