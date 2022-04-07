«38-я и ее металлолом». ВСУ показали уничтоженную технику «элитной» мотострелковой бригады оккупантов 7 апреля, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Сухопутні війська ЗСУ/Telegram)

Командование Сухопутных войск ВСУ показали уничтоженную технику российских оккупантов, которая принадлежала 38-ой мотострелковой бригаде РФ.

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«38-я ОМСБР ВС РФ и ее металлолом. Точнее, это именно то, во что превращают наши защитники подразделения и части оккупанта, какими бы „элитными“ они ни были», — говорится в сообщении в Telegram.

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