«Отправили в ад». Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео уничтоженной колонны российского десанта
Уничтоженная российская техника (Фото:Скриншот/Сухопутные войска Вооруженных сил Украины)
В воскресенье, 20 марта Сухопутные войска Вооруженных сил Украины обнародовали видео уничтоженной колонны российского десанта.
На видео голос за кадром говорит, что было уничтожено БТР, БМП и другую военную технику.
Британская разведка сообщила, что российские войска продолжают окружать ряд городов на востоке Украины, но за последнюю неделю оккупанты добились ограниченного прогресса в захвате этих городов
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