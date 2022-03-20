«Отправили в ад». Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео уничтоженной колонны российского десанта 20 марта, 11:46 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:Скриншот/Сухопутные войска Вооруженных сил Украины)

В воскресенье, 20 марта Сухопутные войска Вооруженных сил Украины обнародовали видео уничтоженной колонны российского десанта.

На видео голос за кадром говорит, что было уничтожено БТР, БМП и другую военную технику.

Британская разведка сообщила, что российские войска продолжают окружать ряд городов на востоке Украины, но за последнюю неделю оккупанты добились ограниченного прогресса в захвате этих городов

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