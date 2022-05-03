Работает Байрактар. ВСУ показали удар по позициям оккупантов на острове Змеиный 3 мая, 20:34 Цей матеріал також доступний українською По данным журналиста Романа Цимбалюка, ВСУ ликвидировали всех российских военных на острове Змеиный. (Фото:Скриншот из видео Оперативного командования Юг/ Facebook)

Оперативное командование Юг показало удар по позициям оккупантов на временно захваченном острове Змеиный. В результате были уничтожены боекомплект и командный пункт войск РФ.

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«Очередное посещение враждебных позиций на Змеином. Бандероли от Байракторов: адресная доставка на склад БК и в КП», — говорится в подписи к опубликованному видео.

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По данным журналиста Романа Цимбалюка, ВСУ ликвидировали всех российских военных на острове Змеиный.

«Накануне остров оставило 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма. По словам одного из эвакуированных, командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не делали», — написал он в Facebook.

Цимбалюк уточнял, что на Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых по его данным, командование ВС РФ считает всех без вести пропавшими.

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