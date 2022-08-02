Украинские десантники показали работу своих снайперов — видео

2 августа, 14:36
Видео было снято где-то в Донецкой области (Фото:Коллаж НВ)

Видео было снято где-то в Донецкой области (Фото:Коллаж НВ)

Десантно-штурмовые войска ВСУ показали работу снайперов 79-й бригады, очищающих украинскую землю от российских захватчиков на Донбассе.

Соответствующее видео было опубликовано во вторник, 2 августа, на странице командования ДШВ в Facebook.

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На обнародованных кадрах запечатлена, в частности, ликвидация оккупантов где-то в Донецкой области, снятая с помощью тепловизора.

Видео дня

Кроме того, в ролике также присутствуют комментарии снайперов, рассказывающих об особенностях работы на переднем крае фронта.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/videos/926781695385018/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донецкая область Снайперы Российская агрессия Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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