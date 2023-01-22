Сбила все цели во время боевого крещения. Украинские военные опубликовали первое фото немецкой IRIS-T в Украине 22 января, 04:46 Украинский военный возле установки IRIS-T (Фото:АрмияInform)

Украинские военные опубликовали первые фотографии современной установки ПВО IRIS-T, которую передала Украине Германия.

Об этом сообщает АрміяInform.

Техник зенитного ракетного обслуживания зенитной ракетной батареи IRIS-T Вадим рассказал, что во время первого использования комплекса он сбил все цели.

Видео дня

"Немецкий комплекс – действительно современный, мощный и эффективный. Уже во время первого боевого крещения в октябре прошлого года комплекс сбил 100 процентов целей, это преимущественно крылатые ракеты", – сообщил военный.

Он сообщил, что в начале полномасштабного вторжения работал на украинском комплексе Бук-М1, но впоследствии прошел обучение в Германии.

"Наш расчет на Бук-М1 уничтожил 10 вражеских целей - вертолеты Ми-24, самолеты Су-30, Су-35. Сначала мы стояли в районе Чернобыля, потом перебазировались в другой район. Когда предложили поехать на учебу в Германию и овладеть новой техникой - согласился без раздумий, хотя и понимал, что это большая ответственность, ведь IRIS-T - одна из новейших в мире разработок в области ПВО", - сообщил Вадим.

11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать ВСУ.

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T «как можно быстрее».

До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.