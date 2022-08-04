«Работа по супостату». ВСУ показали одновременный пуск ракет из сразу четырех HIMARS — видео
На вооружении ВСУ находятся уже 16 HIMARS (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)
Украинские военные показали работу целой батареи реактивных систем залпового огня HIMARS, предоставленных США в качестве военной помощи для защиты от РФ.
Уникальные кадры обнародовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
На них запечатлены сразу четыре выстроенных в ряд РСЗО, совершающие одновременный ракетный запуск по позициям российских оккупантов.
«Пошла работа по супостату», — прокомментировал происходящее на видео его автор.
По имеющимся данным, на это время на вооружении ВСУ находятся уже 16 HIMARS. При этом поставки РСЗО из США продолжаются.
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