«Работа по супостату». ВСУ показали одновременный пуск ракет из сразу четырех HIMARS — видео

4 августа, 10:46
На вооружении ВСУ находятся уже 16 HIMARS (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

На вооружении ВСУ находятся уже 16 HIMARS (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

Украинские военные показали работу целой батареи реактивных систем залпового огня HIMARS, предоставленных США в качестве военной помощи для защиты от РФ.

Уникальные кадры обнародовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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На них запечатлены сразу четыре выстроенных в ряд РСЗО, совершающие одновременный ракетный запуск по позициям российских оккупантов.

Видео дня

«Пошла работа по супостату», — прокомментировал происходящее на видео его автор.

https://www.youtube.com/watch?v=dfPOKLaqpQI

По имеющимся данным, на это время на вооружении ВСУ находятся уже 16 HIMARS. При этом поставки РСЗО из США продолжаются.

Инфографика: НВ
https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Война России против Украины РСЗО HIMARS

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