«Дискотека под басы артиллерии». Украинские военные показали ночную ликвидацию подразделения российских оккупантов — видео

26 декабря, 16:23
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Украинские военные показали ликвидацию оккупантов (Фото:www.facebook.com/92OMBr)

Украинские военные показали ликвидацию оккупантов (Фото:www.facebook.com/92OMBr)

Украинские военные показали ночную ликвидацию подразделения российских оккупантов.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

Видео опубликовала 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook в понедельник, 26 декабря.

"Ночная дискотека под басы артиллерии. От такой музыки рвет в клочья», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=715151803224928

На ролике видно, как передвижение оккупантов останавливают взрывы.

Где именно и когда уничтожили врага — не сообщается.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 102 600 своих военных, за минувшие сутки - 550.

Наибольшие суточные потери армия РФ понесла на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

https://www.youtube.com/watch?v=4B9EK22Fcxc&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Война России против Украины

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