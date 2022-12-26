«Дискотека под басы артиллерии». Украинские военные показали ночную ликвидацию подразделения российских оккупантов — видео
Украинские военные показали ликвидацию оккупантов (Фото:www.facebook.com/92OMBr)
Украинские военные показали ночную ликвидацию подразделения российских оккупантов.
Видео опубликовала 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook в понедельник, 26 декабря.
"Ночная дискотека под басы артиллерии. От такой музыки рвет в клочья», — говорится в сообщении.
На ролике видно, как передвижение оккупантов останавливают взрывы.
Где именно и когда уничтожили врага — не сообщается.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 102 600 своих военных, за минувшие сутки - 550.
Наибольшие суточные потери армия РФ понесла на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.