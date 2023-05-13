Задымление от пожаров и снарядов. ВСУ показали, как выглядит сейчас Бахмут — фото
Бахмут (Фото:24 ОМБр имени короля Даниила)
Военные Вооруженных сил Украины показали кадры горящего и задымленного города Бахмут Донецкой области.
Соответствующие фото опубликовала 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила в Facebook.
"Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые используют враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону", — говорится в сообщении.
По словам командира подразделения с позывным Принц, огонь артиллерии, ракетные и авиаудары не утихают ни на минуту. Каждый метр города сейчас находится под российским артобстрелом.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, в Бахмуте Донецкой области ситуация развивается динамично. По двум направлениям в пригороде украинского города ВСУ постепенно продвигаются.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские военные двигаются вперед на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении, а россияне теряют технику и живую силу.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что в районе Бахмута украинским военным удалось продвинуться на расстояние до 300 метров.