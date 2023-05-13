Задымление от пожаров и снарядов. ВСУ показали, как выглядит сейчас Бахмут — фото 13 мая, 21:34 Бахмут (Фото:24 ОМБр имени короля Даниила)

Военные Вооруженных сил Украины показали кадры горящего и задымленного города Бахмут Донецкой области.

Соответствующие фото опубликовала 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила в Facebook.

"Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые используют враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону", — говорится в сообщении.

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По словам командира подразделения с позывным Принц, огонь артиллерии, ракетные и авиаудары не утихают ни на минуту. Каждый метр города сейчас находится под российским артобстрелом.

Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, в Бахмуте Донецкой области ситуация развивается динамично. По двум направлениям в пригороде украинского города ВСУ постепенно продвигаются.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские военные двигаются вперед на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении, а россияне теряют технику и живую силу.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что в районе Бахмута украинским военным удалось продвинуться на расстояние до 300 метров.