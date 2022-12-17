«Гибнут пачками». Украинские военные показали, как «минуснули» несколько десятков россиян за один раз 17 декабря, 12:54 Украинские военные показали, как уничтожают два десятка россиян за один раз (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Украинские военные показали, как одним ударом уничтожают по несколько десятков российских солдат.

Об этом сообщает СтратКом в Telegram.

«Некоторые скептики не очень доверяют цифре почти в 100 тысяч мертвых россиян. Зря. На украинской земле они гибнут „пачками“. На этом видео можно увидеть, как в один момент „минусуют“ пару десятков оккупантов», — говорится в сообщении.

Видео дня

По словам военных, это только одно видео.

«Цифра почти в 100 тысяч — это еще очень скромные подсчеты» — отмечают в СтратКоме.

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 97 690 российских военных, за минувшие сутки — 420. Также оккупанты потеряли пять танков и 61 ракету.