«Гибнут пачками». Украинские военные показали, как «минуснули» несколько десятков россиян за один раз

17 декабря, 12:54
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Украинские военные показали, как уничтожают два десятка россиян за один раз (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Украинские военные показали, как уничтожают два десятка россиян за один раз (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Украинские военные показали, как одним ударом уничтожают по несколько десятков российских солдат.

Об этом сообщает СтратКом в Telegram.

«Некоторые скептики не очень доверяют цифре почти в 100 тысяч мертвых россиян. Зря. На украинской земле они гибнут „пачками“. На этом видео можно увидеть, как в один момент „минусуют“ пару десятков оккупантов», — говорится в сообщении.

Видео дня

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По словам военных, это только одно видео.

«Цифра почти в 100 тысяч — это еще очень скромные подсчеты» — отмечают в СтратКоме.

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 97 690 российских военных, за минувшие сутки — 420. Также оккупанты потеряли пять танков и 61 ракету.

https://www.youtube.com/embed/e2k_aNakqUk
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Война России против Украины российские потери

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