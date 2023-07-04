Удар артиллерией. Силы спецопераций показали, как уничтожили три Града и личный состав врага в районе Бахмута — видео 4 июля, 07:49 Дым поднимается после удара по российской технике (Фото:t.me/ukr_sof)

Во вторник, 4 июля Силы спецопераций показали, как уничтожили три Града и личный состав врага в районе Бахмута.

В сообщении в Telegram говорится, что операторы одного из подразделений Сил специальных операций в ходе специальной разведки обнаружили местонахождение трех единиц БМ-21 Град в тылу врага.

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Координаты оперативно передали побратимам из Сил обороны.

«Вся техника и личный состав были уничтожены „вкусными“ попаданиями нашей артиллерии», — говорится в сообщении.

На видео видно, как ВСУ замечают вражескую технику, попадают по ней, а затем в небо поднимается черный дым.

По данным Генштаба ВСУ, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 230 тысяч военных.