«Спонсор летающих чмобиков». Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили танк российских оккупантов — видео

24 ноября, 20:02
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Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили танк российских оккупантов (Фото:t.me/landforcesofukraine)

Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили танк российских оккупантов (Фото:t.me/landforcesofukraine)

Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили танк российских оккупантов.

Видео опубликовали Сухопутные войска ВСУ в Telegram в четверг, 24 ноября.

"Минус российский танк! Плюс летающие оккупанты! Смотреть до конца. Спонсор летающих чмобиков», — говорится в сообщении.

Видео дня

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В Генштабе заявляли, что авиация ВСУ нанесла 12 ударов по позициям российских войск. Оккупанты продолжают пытаться наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли два авиационных удара, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам.

https://www.youtube.com/watch?v=ozpS3FQatK8&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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