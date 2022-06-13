ВСУ показали, как уничтожают штаб оккупантов в Харьковской области — видео

13 июня, 19:04
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Скриншот из видео (Фото:Національна гвардія України/Facebook)

Скриншот из видео (Фото:Національна гвардія України/Facebook)

Украинские защитники нанесли удар по штабу российских оккупантов в Харьковской области. Видео опубликовано в Facebook Нацгвардии Украины.

«Гвардейцы с помощью БПЛА обнаружили штаб противника, склад с боеприпасами, скопление техники и живую силу противника. Информация была передана артиллеристам ВСУ. Они удачно уничтожили цели», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что гвардейцы также производили корректировку огня артиллерии по противнику и фиксацию результатов боевой работы.

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«В результате был уничтожен состав боеприпасов, МТЛБ, легковое авто — так называемый Z-мобиль, бронетехника противника, два армейских грузовика, в одном из которых был боекомплект», — добавили в Нацгвардии.

https://www.youtube.com/embed/k69ZAtDuT3Q
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Война России против Украины

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