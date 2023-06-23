Силы спецопераций показали, как уничтожают российскую технику на Юге Украины

23 июня, 08:27
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ВСУ уничтожают российскую технику на Юге (Фото:https://t.me/ukr_sof)

ВСУ уничтожают российскую технику на Юге (Фото:https://t.me/ukr_sof)

Силы спецопераций ВСУ показали, как уничтожают российскую технику на Юге.

В пятницу, 23 июня, в Telegram-канале ССО были опубликованы кадры работы операторов ударных БпАК 73 морского центра ССО Украины.

«Нашими птичками мы проводим постоянную аэроразведку местности, обнаруживаем объекты и уничтожаем технику и важные цели противника», — сказал оператор БпАК.

Видео дня

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Только за несколько дней, удачными сбросами наши воины уничтожили восемь единиц техники оккупантов.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1672113890258219009?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

По информации Генштаба ВСУ, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 222 тысячи военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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