ВСУ показали, как уничтожают российские танки в Луганской области — видео 25 мая, 21:51 Цей матеріал також доступний українською Скриншот из видео (Фото:57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка/Facebook)

Украинские защитники показали, как уничтожают российские танки в Луганской области.

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Соответствующее видео опубликовано в Facebook 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Кости Гордиенко.

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«В Луганской области бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады уничтожили два российских танка», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, основные усилия российские оккупанты сосредоточили на попытках установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, в частности, на Бахмутском направлении. Они пытаются развить успех на Лиманском направлении, активно готовятся к наступлению на Новопавловском и Запорожском направлениях

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