ВСУ показали, как уничтожают российские танки в Луганской области — видео

25 мая, 21:51
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Скриншот из видео (Фото:57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка/Facebook)

Скриншот из видео (Фото:57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка/Facebook)

Украинские защитники показали, как уничтожают российские танки в Луганской области.

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Соответствующее видео опубликовано в Facebook 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Кости Гордиенко.

Видео дня

«В Луганской области бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады уничтожили два российских танка», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/57InfantryBrigade/videos/1081964559021415/

По данным Генштаба, основные усилия российские оккупанты сосредоточили на попытках установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, в частности, на Бахмутском направлении. Они пытаются развить успех на Лиманском направлении, активно готовятся к наступлению на Новопавловском и Запорожском направлениях

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Танки Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине

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