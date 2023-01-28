Украинские военные показали, как сожгли вражескую технику и личный состав оккупантов

28 января, 20:55
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ВСУ «минуснули» вражескую технику (Фото:Скриншот видео/Сухопутные войска ВС Украины/Facebook)

ВСУ «минуснули» вражескую технику (Фото:Скриншот видео/Сухопутные войска ВС Украины/Facebook)

Вооруженные силы Украины атаковали позиции оккупантов и уничтожили часть из них. Также они «минуснули» технику противника.

Соответствующие кадры были опубликованы на странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

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«Ежедневная работа наших военных», — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что украинские военные нанесли точный удар по позициям оккупантов. После этого часть из них была ликвидирована. Также попали и во вражескую технику, которая после этого загорелась и взорвалась.

Видео дня

Отмечается, что это результат работы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

https://www.facebook.com/watch/?v=2420891608067511

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 125 510 своих военных, за минувшие сутки — 800. Также ВСУ уничтожили за день самолет и вертолет.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины российские потери потери врага

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