ВСУ показали, как украинская артиллерия уничтожает Грады оккупантов — видео

15 марта, 16:23
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Артиллерия воинской части ОК Север уничтожила пять вражеских БМ-21 Градов и транспортно-заряжающих машин (Фото:Скриншот із видео Оперативне командування «Північ

Артиллерия воинской части ОК Север уничтожила пять вражеских БМ-21 Градов и транспортно-заряжающих машин (Фото:Скриншот із видео Оперативне командування «Північ"/Facebook)

Украинская артиллерия уничтожила пять Градов и транспортно-заряжающих машин российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано на странице в Facebook Оперативного командования «Север».

«Артиллерия воинской части ОК Север уничтожила пять вражеских БМ-21 „Градов“ и транспортно-заряжающих машин. Слава Вооруженным Силам Украины», — говорится в подписи к видео, снятого с беспилотника.

https://www.facebook.com/watch/?v=938008690251220
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Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщал, что потери украинской армии в начатой Россией войне в несколько раз меньше, чем у российских оккупантов.

По состоянию на 15 марта Россия потеряла в войне против Украины уже 13500 своих солдат и почти 3000 единиц техники.

Точное количество потерь в рядах ВСУ не называется. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта заявил, что Украина уже потеряла 1300 своих защитников.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Град Российские войска Артиллерия Агрессия РФ Война в Украине

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