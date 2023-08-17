ВСУ впервые показали шведский RBS-70 в действии, уничтожив российский вертолет Ка-52 17 августа, 17:05 Бойцы ВСУ овладевают RBS 70 весной 2023 года (Фото:88 отдельная механизированная бригада/Facebook)

ВСУ впервые показали в действии шведский переносной зенитно-ракетный комплекс RBS-70, который был доставлен в Украину в апреле 2023 года.

Об этом сообщает Defence Express.

По данным издания, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины результативно использовали шведский ПЗРК RBS-70 и уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

Видео дня

Несмотря на то, что эти ПЗРК переданы Украине еще в апреле этого года, это видео является первым с их применением на поле боя украинскими бойцами.

В самом начале видео, распространяющееся по сети, зенитная ракета довольно четко попадает в кадр, хотя сам механизм так называемого «холодного пуска» очень напоминает работу Javelin, на счету которого также уже сбит Ка-52. Но на видео зафиксирован именно RBS-70.

Инфографика: NV

В конце апреля 2023 года Украина получила зенитно-ракетные комплексы малой дальности RBS 70, передачу которых Швеция обещала рассмотреть в августе прошлого года.