Украинские бойцы показали, как они ликвидировали три артиллерийских установки оккупантов — видео

6 мая, 16:10
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ВСУ (Фото:BBC)

ВСУ (Фото:BBC)

Военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандюзко обнародовали видео, как они ликвидировали три вражеских САУ.

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Видео опубликовано на странице оперативного командования «Юг» на официальной странице Facebook.

На видео показано, как враждебные позиции в открытом поле. За ними вели прицельный огонь бойцы 59-й бригады. Первые пару залпов украинских артиллеристов попали прямо в цель.

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Также они произвели еще около пяти выстрелов по вражеским позициям. В результате три самоходных артиллерийских установки россиян были уничтожены.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2049567365214506&show_text=true&width=500
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

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