Украинские бойцы показали, как они ликвидировали три артиллерийских установки оккупантов — видео 6 мая, 16:10 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:BBC)

Военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандюзко обнародовали видео, как они ликвидировали три вражеских САУ.

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Видео опубликовано на странице оперативного командования «Юг» на официальной странице Facebook.



На видео показано, как враждебные позиции в открытом поле. За ними вели прицельный огонь бойцы 59-й бригады. Первые пару залпов украинских артиллеристов попали прямо в цель.

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Также они произвели еще около пяти выстрелов по вражеским позициям. В результате три самоходных артиллерийских установки россиян были уничтожены.



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