Около 30 трупов: ВСУ показали итог провальной атаки оккупантов — видео 6 ноября, 12:03 Как отмечают в ВСУ, такие провальные атаки командование РФ устраивает регулярно (Фото:Скриншот видео 10-й горно-штурмовой бригады)

Украинские военные показали результат провальной атаки российских захватчиков, которая привела к огромным потерям личного состава.

Соответствующее видео обнародовала в воскресенье 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ.

Судя по обнародованным кадрам, Силы обороны ликвидировали около 30 оккупантов.

Как отмечают украинские военные, такие потери ВС РФ обусловлены наплевательским отношением командования к своим подчиненным.

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«Отношение командиров к людям, использование человеческого ресурса как „пушечного мяса“, без преувеличений. Доказательства их ничтожности и необученности. Сидят такие, думают. „Третья рота! В пять утра выдвигаетесь на штурм“. Выдвинулись… Это одно из их наступлений, всего одно. Такие происходят каждый день», — рассказали они в комментарии к видео.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля составили уже почти 76 тысяч человек.