Диагногз — «дронофобия». Аэроразведка показала панику оккупанта из-за беспилотника ВСУ — видео 15 августа, 13:37 Перепуганный оккупант бегал по открытой местности, пытаясь скрыться от беспилотника ВСУ (Фото:Скриншот видео Аэроразведки)

На фоне все более активного применения ВСУ разведывательных и ударных беспилотников, у российских военных развилась так называемая «дронофобия».

Соответствующие симптомы в их поведении разглядела украинская Аэроразведка, опубликовав соответствующее видео.

На нем видно оккупанта, который бегает в панике по открытой местности в надежде спрятаться от следящего за ним дрона, однако все никак не может найти для себя подходящее укрытие, пока, наконец, не прыгает в заросли, вероятно, считая, что они его как-то защитят.

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«Дронофобия. Симптомы: пациент внезапно срывается, спокойное состояние превращается в паническую атаку, беспорядочный бег в разные стороны, в ушах — шум, жужжание. Иногда он смотрит вверх, после чего симптомы только усугубляются», — пошутили украинские защитники.

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