Диагногз — «дронофобия». Аэроразведка показала панику оккупанта из-за беспилотника ВСУ — видео

15 августа, 13:37
Перепуганный оккупант бегал по открытой местности, пытаясь скрыться от беспилотника ВСУ (Фото:Скриншот видео Аэроразведки)

Перепуганный оккупант бегал по открытой местности, пытаясь скрыться от беспилотника ВСУ (Фото:Скриншот видео Аэроразведки)

На фоне все более активного применения ВСУ разведывательных и ударных беспилотников, у российских военных развилась так называемая «дронофобия».

Соответствующие симптомы в их поведении разглядела украинская Аэроразведка, опубликовав соответствующее видео.

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На нем видно оккупанта, который бегает в панике по открытой местности в надежде спрятаться от следящего за ним дрона, однако все никак не может найти для себя подходящее укрытие, пока, наконец, не прыгает в заросли, вероятно, считая, что они его как-то защитят.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/7QLVAkVN2Sw

«Дронофобия. Симптомы: пациент внезапно срывается, спокойное состояние превращается в паническую атаку, беспорядочный бег в разные стороны, в ушах — шум, жужжание. Иногда он смотрит вверх, после чего симптомы только усугубляются», — пошутили украинские защитники.

https://twitter.com/aerorozvidka/status/1559118298717032448
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотники Российские военные Аэроразведка Дроны Война России против Украины

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