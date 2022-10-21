У Украины нет средств для борьбы с иранскими ракетами, но ВСУ ищут выход — Воздушные силы 21 октября, 14:18 ВСУ ищут методы борьбы с иранскими баллистическими ракетами (Фото:imp_navigator/flickr.com)

У Украины пока нет средств для борьбы с баллистическими ракетами, который Иран может передать РФ, но ВСУ ищут выход.



Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«К сожалению, у нас есть информация, что Россия будет усиливать свои способности с помощью иранских баллистических ракет. Наши специалисты говорят, что лучшая защита против них — это уничтожить их на складах, тому что у Украины нет таких систем противоракетной обороны, чтобы эффективно им противодействовать», — отметил он.

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По его словам, единственное возможное препятствие — это если мир найдет механизмы, чтобы сделать невозможным поставки этих ракет в Россию.

Ранее издание The New York Times сообщало, что иранские инструкторы тайно учат в Крыму военных РФ управлять дронами-камикадзе.

По данным агентства Reuters, Иран готовится предоставить РФ ракеты «земля-земля» в добавок к большому количеству дронов-камикадзе.

