ВСУ сообщили о потерях россиян в результате удара по пунктам управления ВС РФ в Новой Каховке

14 июля, 10:11
Предварительно, оккупанты понесли потери в технике и живой силе (Фото:Скриншот видео pan_dok/Twitter)

Предварительно, оккупанты понесли потери в технике и живой силе (Фото:Скриншот видео pan_dok/Twitter)

Украинские военные подтвердили очередной ракетный удар по российским войскам во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Об этом рассказало Оперативное командование Юг.

Читайте также:
«И это мы еще даже не начинали». Реакция украинцев на уничтожение склада российских боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке
https://twitter.com/pan_dok/status/1547325912630411267

Как сообщается, удары были нанесены по двум пунктам управления вражескими войсками и посадочной площадке.

По имеющимся данным, в результате атаки были ликвидированы 13 захватчиков и шесть единиц бронированной и автомобильной техники, однако окончательные потери противника уточняются.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=jbXbQfUjrmM

Это уже второй удар по ВС РФ в Новой Каховке за последние несколько дней. Результатом предыдущего ракетного обстрела были уничтожены около 150 российских военных, в том числе генерал и еще пять офицеров.

https://www.youtube.com/watch?v=rpQ4Au0P0GM
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Ракетные удары Новая Каховка Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Павел Барри
Вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council
От чуда на Днепре до трясины. Чем закончится война в Украине — четыре новых сценария

В самом начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, мы изложили четыре сценария развития войны. Четыре месяца спустя мы пересматриваем все варианты

14 июля, 09:35
Мнения
Момент работы РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)
«Бубнят о селитре» /
Как россияне пытаются перехватить HIMARS и тратят на это безумные деньги — Яковина
14 июля, 08:55
Страны
Недостаток белка может привести к ломкости и ломкости волос и выпадению волос (Фото:Element5 Digital/Unsplash)
Не теряйте время /
Шесть продуктов, которые ускорят рост ваших волос. Нам жаль, что вы не знали о них раньше
13 июля, 21:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X