ВСУ подорвали штаб оккупантов в Запорожской области — мэр Мелитополя

1 мая, 21:11
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Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

В Михайловке Запорожской области в понедельник, 1 мая, ВСУ подорвали штаб оккупантов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Сегодня вражеским военным, которые 1 мая отмечают „день трудящихся“, точно не до праздника», — пишет он.

Инфографика: Іван Федоров/Telegram

Федоров добавил, что приблизительно в 14:30 в штабе в пока оккупированном поселке Михайловка прогремел взрыв.

Видео дня

По его словам, позицию россиян выследили украинские разведчики, они же проследили момент скопления оккупантов и передали координаты дальше.

«Как результат вместо шашлыка — поджаренные оккупанты», — добавил он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область

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