ВСУ подорвали штаб оккупантов в Запорожской области — мэр Мелитополя
Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)
В Михайловке Запорожской области в понедельник, 1 мая, ВСУ подорвали штаб оккупантов.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
«Сегодня вражеским военным, которые 1 мая отмечают „день трудящихся“, точно не до праздника», — пишет он.
Федоров добавил, что приблизительно в 14:30 в штабе в пока оккупированном поселке Михайловка прогремел взрыв.
По его словам, позицию россиян выследили украинские разведчики, они же проследили момент скопления оккупантов и передали координаты дальше.
«Как результат вместо шашлыка — поджаренные оккупанты», — добавил он.