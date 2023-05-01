ВСУ подорвали штаб оккупантов в Запорожской области — мэр Мелитополя 1 мая, 21:11 Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

В Михайловке Запорожской области в понедельник, 1 мая, ВСУ подорвали штаб оккупантов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Сегодня вражеским военным, которые 1 мая отмечают „день трудящихся“, точно не до праздника», — пишет он.

Инфографика: Іван Федоров/Telegram

Федоров добавил, что приблизительно в 14:30 в штабе в пока оккупированном поселке Михайловка прогремел взрыв.

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По его словам, позицию россиян выследили украинские разведчики, они же проследили момент скопления оккупантов и передали координаты дальше.

«Как результат вместо шашлыка — поджаренные оккупанты», — добавил он.