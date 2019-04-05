ВСУ подорвали грузовик оккупантов с боеприпасами и подбили МТЛБ - видео 5 апреля, 09:59 1758 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook Ликвидированы два оккупанта, еще один ранен Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook

Военнослужащие группы К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили на Донбассе грузовик УРАЛ оккупационных сил РФ, доставлявший боекомплект для на одну из позиций в районе поселка Золотое.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.

"За действиями оккупантов наблюдали, их вели с воздуха. Дождались момента начала разгрузки и за пару минут полностью уничтожили. Также серьезно был поврежден МТЛБ, который смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции", - рассказал он.

Кроме того, в результате удара украинских военных ликвидированы двое оккупантов, еще один получил ранения.