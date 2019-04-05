Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

ВСУ подорвали грузовик оккупантов с боеприпасами и подбили МТЛБ - видео

5 апреля, 09:59
1758
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ подорвали грузовик оккупантов с боеприпасами и подбили МТЛБ - видео - фото

Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook

Ликвидированы два оккупанта, еще один ранен

Военнослужащие группы К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили на Донбассе грузовик УРАЛ оккупационных сил РФ, доставлявший боекомплект для на одну из позиций в районе поселка Золотое.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.

"За действиями оккупантов наблюдали, их вели с воздуха. Дождались момента начала разгрузки и за пару минут полностью уничтожили. Также серьезно был поврежден МТЛБ, который смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции", - рассказал он.

Кроме того, в результате удара украинских военных ликвидированы двое оккупантов, еще один получил ранения.

Теги:   Урал Донбасс ООС

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

События

Сегодня, 09:22

img
В Киеве в воскресенье проходит полумарафон, какие улицы перекрыты – трансляция
Футбол

Сегодня, 20:30

img
Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу - видео
События

Сегодня, 02:13

img
Убийство Гандзюк: Гордеев прокомментировал свою отставку

ТОП 3

События

Сегодня, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
9141
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
4945
События

Сегодня, 05:00

img
В Киевской области произошел пожар на складе Новой почты
4913