ВСУ подорвали грузовик оккупантов с боеприпасами и подбили МТЛБ - видео
Военнослужащие группы
К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили на Донбассе
грузовик УРАЛ оккупационных сил РФ, доставлявший боекомплект для на одну из
позиций в районе поселка Золотое.
Об этом сообщил
волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.
"За
действиями оккупантов наблюдали, их вели с воздуха. Дождались момента начала
разгрузки и за пару минут полностью уничтожили. Также серьезно был поврежден
МТЛБ, который смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции",
- рассказал он.
Кроме того, в
результате удара украинских военных ликвидированы двое оккупантов, еще один
получил ранения.