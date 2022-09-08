Успешное контрнаступление. ВСУ подняли украинский флаг в ряде населенных пунктов Харьковской области — фото, видео 8 сентября, 18:21 Украинский флаг в Балаклее, Харьковская область, 8 сентября (Фото:via Sternenko / Telegram)

В четверг, 8 сентября, Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами.

Об этом сообщил украинский активист Сергей Стерненко в Telegram.

По его информации, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково.

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Он также опубликовал соответствующие фотографии и видеоролики.

Официально украинская сторона не сообщала о деоккупации этих населенных пунктов. Однако известно, что Украина проводит успешное контрнаступление в Харьковской области.

Также Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее оказалась в окружении, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

Тем временем украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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