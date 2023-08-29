Военные ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Херсонщины — видео 29 августа, 18:07 Украинские защитники поднимали флаг под гимн Украины (Фото:Скриншот из видео Мост: Херсон/Telegram)

Двое бойцов Сил обороны Украины подняли украинский флаг на территории Левобережья Херсонской области, которая сейчас является «серой зоной», то есть нейтральной территорией по обе стороны линии фронта.

Соответствующее видео распространяется по социальным сетям.

На обнародованном видео можно увидеть, как военные ВСУ заметили флагшток и решили подняли флаг Украины на одном из зданий на территории садового кооператива Шляховик.



Видео дня

Украинские защитники Андрей и Иван поднимали флаг под гимн Украины.



Сейчас никакой официальной информации о поднятии флага нет. Однако проект Deepstate обозначил часть территории рядом с Антоновским мостом как освобожденную ВСУ.



Фото: Deepstate/Telegram

Населенный пункт, над зданиями которых взвился флаг, расположен в Дачах между Антоновкой и Олешками.



В Deepstate отметили, что такие действия бойцов свидетельствуют о том, что военным удалось закрепиться.

На видео оператор сказал, что рядом с этим местом находится Антоновский мост, а разрушения вокруг являются результатом наводнения и обстрелов.



«Подраконим их немножко, пусть знают, что это наша земля», — сказал один из военных.

