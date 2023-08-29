В Силах обороны подтвердили высадку на левом берегу Днепра в Херсонской области 29 августа, 19:21 Защитники Украины подняли флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области (Фото:скриншот видео / via Риженко Костянтин / Telegram)

Руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила, что защитники Украины провели операцию на левом берегу Херсонской области и установили там украинский флаг.

В комментарии Суспільному Гуменюк сказала, что украинские войска высадились на левом берегу Херсонской области, «чтобы поднять дух людей в оккупации».

«Военные вернулись, флаг держится, продолжается контрбатарейная борьба», — добавила она.

Видео дня

Ранее в Сети появилось видео, на котором два бойца Сил обороны поднимают украинский флаг на левом берегу Херсонской области, недалеко от Антоновского моста.

До этого заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что защитники Украины «выполнили определенные задачи» на левом берегу Херсонской области, не уточняя подробности.

Американский Институт изучения войны (ISW) писал, что украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагеря на временно захваченном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе. Комментируя эту информацию, Маляр сказала, что «поводов для ажиотажа нет».