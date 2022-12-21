ВСУ подготовили план действий на случай вторжения из Беларуси, но угрозы атаки пока нет — разведка

21 декабря, 17:46
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Еще есть риск, что российский диктатор Владимир Путин будет использовать Беларусь для войны (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Еще есть риск, что российский диктатор Владимир Путин будет использовать Беларусь для войны (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Украинские силы подготовили план на случай нового вторжения из Беларуси. При этом военная разведка считает такой сценарий развития событий маловероятным.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

По его словам, все еще есть риск, что российский диктатор Владимир Путин будет использовать Беларусь для войны против Украины.

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«Сегодня угрозы втягивания Беларуси в полномасштабную наземную операцию нет. И совокупных сил рашистов и режима Лукашенко для успешной операции на этом направлении сегодня недостаточно», — отметил он.

Юсов добавил, если ситуация изменится, в разведке будут об этом знать. По его словам, на случай вторжения у Украины есть соответствующие планы действий.

20 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск вторжения РФ из Беларуси всегда существует, когда у тебя недружественный сосед, но ударные группировки пока не сформированы.

https://www.youtube.com/embed/fYPwpphLWAg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разведка

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