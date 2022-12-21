ВСУ подготовили план действий на случай вторжения из Беларуси, но угрозы атаки пока нет — разведка
Еще есть риск, что российский диктатор Владимир Путин будет использовать Беларусь для войны (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)
Украинские силы подготовили план на случай нового вторжения из Беларуси. При этом военная разведка считает такой сценарий развития событий маловероятным.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.
По его словам, все еще есть риск, что российский диктатор Владимир Путин будет использовать Беларусь для войны против Украины.
«Сегодня угрозы втягивания Беларуси в полномасштабную наземную операцию нет. И совокупных сил рашистов и режима Лукашенко для успешной операции на этом направлении сегодня недостаточно», — отметил он.
Юсов добавил, если ситуация изменится, в разведке будут об этом знать. По его словам, на случай вторжения
20 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск вторжения РФ из Беларуси всегда существует, когда у тебя недружественный сосед, но ударные группировки пока не сформированы.