ВСУ подготовили план действий на случай вторжения из Беларуси, но угрозы атаки пока нет — разведка 21 декабря, 17:46 Еще есть риск, что российский диктатор Владимир Путин будет использовать Беларусь для войны (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Украинские силы подготовили план на случай нового вторжения из Беларуси. При этом военная разведка считает такой сценарий развития событий маловероятным.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

По его словам, все еще есть риск, что российский диктатор Владимир Путин будет использовать Беларусь для войны против Украины.

Видео дня

«Сегодня угрозы втягивания Беларуси в полномасштабную наземную операцию нет. И совокупных сил рашистов и режима Лукашенко для успешной операции на этом направлении сегодня недостаточно», — отметил он.

Юсов добавил, если ситуация изменится, в разведке будут об этом знать. По его словам, на случай вторжения у Украины есть соответствующие планы действий.

20 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск вторжения РФ из Беларуси всегда существует, когда у тебя недружественный сосед, но ударные группировки пока не сформированы.